Псковские десантники стали обладателями Кубка главнокомандующего ВДВ по танковому биатлону

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-18T17:25:31+03:00

Теперь они представят свой род войск на всеармейских соревнованиях «Танковый биатлон-2019»

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Псковские десантники завоевали Кубок главнокомандующего ВДВ по танковому биатлону, который разыгрывался на полигоне в Стругах Красных.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в соревнованиях принимали участие десантники из Новороссийска, Пскова и Камышина.

Псковичи показали лучший результат на трех этапах из четырех предложенных. Десантники из Камышина были сильнее псковичей на этапе «Эстафета танковых взводов», где экипажи стартовали по очереди на одном танке, передавая эстафету друг другу.

В общекомандном зачете победа псковичей была безоговорочной. Теперь им предстоит защищать цвета ВДВ на соревнованиях «Танковый биатлон-2019» в рамках пятых международных армейских игр. Состязания будут организованы на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Министерство обороны России пригласило к участию в этих играх 85 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU