2019-04-18T18:00:05+03:00
Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год

Его доход составил 1 млн 983 тыс 655, 36 рублей.
Дмитрий Мезенцев
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Губернатор Псковской область Михаил ВедерниковГубернатор Псковской область Михаил ВедерниковФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, список имущества, которым владеет губернатор, не претерпел никаких изменений.

Он по-прежнему является долевым собственником квартиры площадью 144,5 квадратных метров совместно с тремя своими детьми.

Также он владеет земельным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартирой площадью 138,3 квадратов и автомобилем марки BMW 750.

Супруга губернатора официальных доходов за прошлый год не имеет. Она также является долевой собственницей квартиры площадью 81 квадратных метров, также в ее пользовании находится квартира площадью 144,5 квадратных метров.

Кстати, в 2017 году доход главы региона составил 5 миллионов 541 тысячу 639,95 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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