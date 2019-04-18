Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, список имущества, которым владеет губернатор, не претерпел никаких изменений.
Он по-прежнему является долевым собственником квартиры площадью 144,5 квадратных метров совместно с тремя своими детьми.
Также он владеет земельным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартирой площадью 138,3 квадратов и автомобилем марки BMW 750.
Супруга губернатора официальных доходов за прошлый год не имеет. Она также является долевой собственницей квартиры площадью 81 квадратных метров, также в ее пользовании находится квартира площадью 144,5 квадратных метров.
Кстати, в 2017 году доход главы региона составил 5 миллионов 541 тысячу 639,95 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU