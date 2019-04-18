В Псковском перинатальном центре приняли 773 родов

18 Апр 18:04 2019-04-18T18:04:02+03:00

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С момента открытия Псковского перинатального центра 28 января по 14 апреля в нем родили 773 жительницы Пскова и области, узнала «Комсомольская правда- Псков».

Как рассказала на коллегии руководитель областного комитет здравоохранения Марина Гаращенко, в Псковский перинатальный центр в помимо жительниц Пскова, поступают роженицы из районов области, поскольку ППЦ обладает всеми условиями, которые необходимы для выхаживания недоношенных детей, деток с особенностями здоровья, и условиями для осуществления помощи роженицам, у которых в период протекания беременности возникают осложнения.

Перинатальный центр в Пскове возводили под личным контролем губернатора.

Стоит добавить, как отметила Марина Гаращенко, что благодаря комплексу принятых мер, в 2018 году для Псковской области достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU