2019-04-18T18:04:02+03:00
Общество

В Псковском перинатальном центре приняли 773 родов

Псковский перинатальный центр работает на всю область
Василиса Алексеева
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Псковский перинатальный центр принимает рожениц со всей области.Псковский перинатальный центр принимает рожениц со всей области.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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С момента открытия Псковского перинатального центра 28 января по 14 апреля в нем родили 773 жительницы Пскова и области, узнала «Комсомольская правда- Псков».

Как рассказала на коллегии руководитель областного комитет здравоохранения Марина Гаращенко, в Псковский перинатальный центр в помимо жительниц Пскова, поступают роженицы из районов области, поскольку ППЦ обладает всеми условиями, которые необходимы для выхаживания недоношенных детей, деток с особенностями здоровья, и условиями для осуществления помощи роженицам, у которых в период протекания беременности возникают осложнения.

Перинатальный центр в Пскове возводили под личным контролем губернатора.

Стоит добавить, как отметила Марина Гаращенко, что благодаря комплексу принятых мер, в 2018 году для Псковской области достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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