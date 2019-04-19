Легкий самолет перехватили ПВО в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-19T11:12:23+03:00

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На один из аэродромов Псковской области 18 апреля принудительно посадили воздушное судно RV-7 - одномоторный двухместный летательный аппарат американского производства.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», легкомоторный самолет вылетел с аэродрома «Орловка» в Тверской области. Воздушное судно задержали из-за нарушения полетных правил. Он поднялся в воздух, не согласовав, как положено по регламенту, свой маршрут, что могло создать аварийную ситуацию в воздухе. Также борт направлялся в сторону государственной границы.

Самолет-нарушитель зафиксировали силы ПВО России. На задержание RV-7 в небо поднялись перехватчики. Легкомоторник принудительно посадили на аэродроме «Середка» в Псковской области, которая граничит сразу с несколькими странами Евросоюза.

На момент задержания в кабине самолета находились два человека. Имена и сведения об их личностях пока не называются, также как не озвучиваются цели маршрута и причины нарушения полетных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU