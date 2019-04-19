2019-04-19T11:10:07+03:00
Общество

Стали известны имена победителей конкурса "Лидер года"

В кадровый резерв Псковской области войдут пять человек
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Пять победителей отобрали из 10 финалистовПять победителей отобрали из 10 финалистовФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

В Пскове в театре драмы имени А. С. Пушкина прошел финал конкурса управленческого резерва «Лидер года».

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, всего в финале оказалось 10 человек, которые защищали свои индивидуальные проекты.

По итогам финальной части конкурса были названы имена пяти победителей, ими стали библиотекарь Порховской ЦБС Татьяна Николаева, шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская, директор ООО «ЮЛМИ» Михаил Васильев, руководитель по развитию интеграционных проектов ПАО «МегаФон» Виталий Рахманов и генеральный директор ООО «Батут 60» Павел Оберемко.

Все победители были награждены памятными дипломами и подарками. Они войдут в кадровый управленческий резерв региона. Также организаторы объявили, что конкурс отныне будет проводиться ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24