В Пскове соцстрах заставили купить детям-инвалидам кресла-коляски

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-19T11:28:48+03:00

Фонд социального страхования не купил во время коляски детям. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковская прокуратура помогла двум детям-инвалидам получить дорогостоящие коляски.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, проверка началась после жалобы местных жительниц.

В ходе проверки выяснилось, что дети, больные детским церебральным параличом, находятся в очереди на получение прогулочных колясок с ручным приводом намного дольше предусмотренного времени.

В связи с этим прокуратура обратилась с представлением к Псковскому региональному отделению Фонда социального страхования, требуя выполнить законные обязательства перед детьми. Требования прокуратуры в скором времени были удовлетворены. В настоящее время дети-инвалиды обеспечены прогулочными креслами-колясками с ручным приводом, стоимость каждой из которых составила свыше 250 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU