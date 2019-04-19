В Пскове соцстрах заставили купить детям-инвалидам кресла-коляски
Псковская прокуратура помогла двум детям-инвалидам получить дорогостоящие коляски.
Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, проверка началась после жалобы местных жительниц.
В ходе проверки выяснилось, что дети, больные детским церебральным параличом, находятся в очереди на получение прогулочных колясок с ручным приводом намного дольше предусмотренного времени.
В связи с этим прокуратура обратилась с представлением к Псковскому региональному отделению Фонда социального страхования, требуя выполнить законные обязательства перед детьми. Требования прокуратуры в скором времени были удовлетворены. В настоящее время дети-инвалиды обеспечены прогулочными креслами-колясками с ручным приводом, стоимость каждой из которых составила свыше 250 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU