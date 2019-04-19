Псковичка ударила по голове свою соседку пустой банкой кофе

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-19T12:10:50+03:00

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Жительница Пскова окажется на скамейке подсудимых за то, что ударила свою соседку по голове банкой из-под кофе.

Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Конфликт произошел на общей кухне одного из общежитий на Плехановском посаде. Что именно послужило причиной данного конфликта – не уточняется.

В ходе вспыхнувшей ссоры обвиняемая нанесла своей соседке удар по голове пустой банкой из-под кофе. Пострадавшая женщина была вынуждена обратиться за помощью к медикам. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали легкий вред здоровью, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Признаков алкогольного опьянения ни у обвиняемой, ни у пострадавшей выявлено не было. Данное уголовное дело уже было передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU