На форуме "Содействие" псковские НКО учатся эффективнее работать

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-19T13:38:59+03:00

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В Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» проходит VI Форум социально ориентированных некоммерческих организаций региона.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, принять участив в днем решили 200 представителей некоммерческих организаций.

На форуме работают различные социально направленные площадки, также в плане мероприятий - семинары и дискуссии на актуальные темы.

В мероприятии, помимо представителей организаций, принимают участие именитые эксперты регионального и федерального уровней. Вместе с псковскими коллегами они обсудят взаимодействие государства и некоммерческих организаций, развитие волонтерского движения в регионе, организацию работы поисковых отрядов и многие другие вопросы.

Все участники форума разделены на несколько секций: добровольчество, сохранение исторической памяти, социальное обслуживание, информационная культура , развитие территорий, здоровый образ жизни, культурная среда, деятельность в правовом поле.

ИСТОЧНИК KP.RU