Около 350 участников собрал Форум СО НКО в Пскове
В регионе работае Шестой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций региона «Содействие», который работает 19 апреля в пскове, собрал около 350 участников, рассказалаи "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации.
Работа с общественными организациями и отдельными активистами, с институтами гражданского общества является одним из приоритетов в работе региональной власти.
- За 2 два года объем помощи некоммерческому сектору региона из областного бюджета составил более 25 млн рублей, - сообщил губернатор Михаил Ведерников, который посетил открытие Форума СО НКО. - Практика показывает, что все эти меры привели к повышению активности некоммерческого сектора и качества реализуемых проектов.
Мероприятие открыла панельная дискуссия «Участие гражданского общества в развитии Псковской области», затем пройдут сессия «Ресурсный потенциал» и дискуссионно-обучающий блок семинаров.
ИСТОЧНИК KP.RU