2019-04-19T14:01:14+03:00
Общество

Около 350 участников собрал Форум СО НКО в Пскове

Василиса Алексеева
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Фото pskov.ruФото pskov.ru
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В регионе работае Шестой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций региона «Содействие», который работает 19 апреля в пскове, собрал около 350 участников, рассказалаи "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации.

Работа с общественными организациями и отдельными активистами, с институтами гражданского общества является одним из приоритетов в работе региональной власти.

- За 2 два года объем помощи некоммерческому сектору региона из областного бюджета составил более 25 млн рублей, - сообщил губернатор Михаил Ведерников, который посетил открытие Форума СО НКО. - Практика показывает, что все эти меры привели к повышению активности некоммерческого сектора и качества реализуемых проектов.

Мероприятие открыла панельная дискуссия «Участие гражданского общества в развитии Псковской области», затем пройдут сессия «Ресурсный потенциал» и дискуссионно-обучающий блок семинаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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