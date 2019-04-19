2019-04-19T14:26:33+03:00
Общество

Четырехлетняя девочка в Порховском районе ушла из дома и утонула

Тело ребенка нашли в тот же день
Дмитрий Мезенцев
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Девочка утонула в пруду.Девочка утонула в пруду.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Порховском районе в деревне Черноярово в местном пруду утонула четырехлетняя девочка. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Следственном управлении СК России по Псковской области, тело девочки обнаружили в день пропажи, в 23:20, спустя сорок минут после прибытия на место водолазной группы поисково-спасательного отряда города Пскова.

Как рассказали в СК родственники девочки сами указали место, где пропала девочка. На берегу были видны следы пребывания ребенка.

Тело было обнаружено на двухметровом удалении от береговой линии, глубина в этом месте достигает отметки в четыре метра. После обнаружения тела оно было доставлено на берег и передано в руки полицейских для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства этой трагедии.

Это не первый подобный случай в Порховском районе. 30 июля прошлого года у деревни Большая Яровня утонула 14-летняя девочка, ее тело также было найдено в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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