2019-04-19T16:05:44+03:00
Общество

В Печорском районе таможенники провели субботник на воинском захоронении

На "Кривой версте" в Печорском районе похоронены 600 советских воинов
Дмитрий Мезенцев
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За этим местом псковские таможенники ухаживают с 90-х годов.За этим местом псковские таможенники ухаживают с 90-х годов.
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В Печорском районе сотрудники таможни, работающие на МАПП «Шумилкино», провели субботник на воинском захоронении.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Псковской таможни, привести в порядок воинские захоронения решили, невзирая на усталость после ночной смены.

Даже личный инвентарь с собой прихватили. Уборка происходила на захоронении, расположенном неподалеку от трассы Псков – Рига, под названием «Кривая верста». Здесь похоронены около 600 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Таможенники убрали листья, освежили краской конструкцию, вывезли мусор. К концу месяца планируют заново посадить цветы. Стоит также отметить, что за данным захоронением таможенники ухаживают с конца девяностых годов.

Также 8 мая здесь пройдет торжественный митинг с участием ветеранов, представителей областной администрации, сотрудников ФСБ и таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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