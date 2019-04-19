Регоператор помог Академии туризма Пскова организовать уборку мусора

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-19T16:31:59+03:00

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Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» президент областной Федерации тенниса Антон Васильев, компания "Экопром" выделила мешки для мусора, контейнеры и оказала помощь в вывозе собранных ТКО.

- Академия тенниса Пскова благодарит компанию и лично директора Сергея Пайста за оказанное содействие в проведении субботника, - сказал Антон Васильев.

Территорию вокруг здания убирали сами сотрудники, они набрали семь мешков объемом в 120 литров. Как отметил президент федерации основная часть мусора: бутылки, обертки, упаковка из-под чипсов, которые псковичи без зазрения совести кидают прямо на улице, под ноги.

Руководитель "Экопром" Сергей Пайст на пресс-конференции в середине апреля сообщил, что региональный оператор по обращению с ТКО принимает участие в 200 субботниках, которые проходят в области в этом месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU