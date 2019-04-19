Сегодня последний день подачи заявок на ралли «Голубые озера-2019» в Пустошкинском районе

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-19T17:10:26+03:00

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Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Федерации автоспорта Псковской области, сегодня последний день подачи заявок на традиционно ралли "Голубые озера-2019", которые пройдут в Невельском районе. О желании участвовать в гонке уже заявили пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Гатчины, Смоленска, Королёва, Балашихи.

25 апреля в здании Пустошкинского Дома культуры откроется штаб соревнований.

tourism.pskov.ru

На 26 апреля назначен тестовый заезд, цель которого – ознакомление с трассой. Сама гонка состоится 27 апреля в 10:00 в деревне Рокачино Пустошкинского района. В 13:30 на центральной площади Пустошки пройдёт торжественная церемония открытия соревнований. Награждение состоится в этот же день в 20:00 в Пустошкинском районном центре культуры. Ралли «Голубые озёра» - это первый из трех псковских этапов Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU