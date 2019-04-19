2019-04-19T17:56:27+03:00
Происшествия

Мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, могут заключить под стражу

Виновник ДПТ выписался из больницы
Василиса Алексеева
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Из больницы в изолятор временного содержания.Из больницы в изолятор временного содержания.
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Мотоциклист, сбивший 6-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов, выписался из больницы.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, состояние здоровья нарушителя ПДД удовлетворительное, полиция смогла его задержать.

Мотоциклист поместили находится в изолятор временного содержания УМВД России по городу Пскову. Ходатайство в суд об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу следователи следственного управления УМВД России по городу Пскову уже направили. Следственные действия и расследование уголовного дела продолжаются.

Мотоциклист сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе 7 апреля. После ДТП она была доставлена в больницу, где вскоре скончалась от травм несовместимых с жизнью.

Экспертиза показала, что водитель мотоцикла был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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