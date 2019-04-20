2019-04-20T09:01:32+03:00
Происшествия

В вагонах с комбикормом в Себеже везли более 15 тысяч пачек сигарет

Предположительная стоимость контрабанды составляет 800 тысяч рублей
Василиса Алексеева
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Сигареты везли в вагонах с комбикормом.Сигареты везли в вагонах с комбикормом.
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Случай контрабанды табачных изделий через границу Российской Федерации не допустили сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ведомства, при оформлении грузовых составов на в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в Псковской области специалисты пограничного управления обнаружили следы несанкционированного проникновения в два бункерных вагона с комбикормом.

Пограничники осмотрели вагоны с кормом для животных и под его завалами обнаружили около 15,5 тысяч пачек сигарет. Приблизительная стоимость партии контрабанды составляет около 800 тысяч рублей. Обнаруженный табак изъяли и передали в таможню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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