В вагонах с комбикормом в Себеже везли более 15 тысяч пачек сигарет
Случай контрабанды табачных изделий через границу Российской Федерации не допустили сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ведомства, при оформлении грузовых составов на в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в Псковской области специалисты пограничного управления обнаружили следы несанкционированного проникновения в два бункерных вагона с комбикормом.
Пограничники осмотрели вагоны с кормом для животных и под его завалами обнаружили около 15,5 тысяч пачек сигарет. Приблизительная стоимость партии контрабанды составляет около 800 тысяч рублей. Обнаруженный табак изъяли и передали в таможню.
ИСТОЧНИК KP.RU