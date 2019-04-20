В Пскове проходит праздник "Псковский пирог-2019"

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-20T15:01:40+03:00

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Праздник псковского пирога – 2019 проходит 20 апреля в Пскове. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы, главная площадка праздника находится на Золотой набережной.

Лучшие кулинары будут отмечены дипломами и подарками от партнёров мероприятия. Среди призов сертификаты, сладости, игрушки. Бюро путешествий «Континент» наградит поездками в Прибалтику, Пушгоры , Себеж и Ореховно победителей фото конкурса. Победителями станут три человека, набравшие наибольшее количество лайков к 14:00 27 апреля. Также впервые в рамках праздника состоится шуточный забег официантов, победителя которого ждёт денежный приз.

Праздник псковского пирога проходит четвертый год подряд. Традиция этого мероприятия появилась в 2016 году как общественная инициатива. Её поддержали Псковский областной союз туриндустрии и Псковское агентство информации.

ИСТОЧНИК KP.RU