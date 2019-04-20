500 сосен посадили пушкиногорские школьники в "Михайловском"
Пушкиногорские школьники — учащиеся поселковой средней школы имени Пушкина — и сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» посадили 500 сеянцев сосны обыкновенной на территории близ усадьбы поэта. Как рассказала "Комсомольской правде-Псков" пресс-атташе музея Лидия Токарева, лесовосстановительные работы велись на лесной прогалине рядом с особым историческим объектом «Дорога, изрытая дождями».
Школьники участвуют в акции, которая называется «Там, где шумят Михайловские рощи» уже третий раз. В 2017 году, а также годом ранее дети помогали музейщикам в озеленении территории между усадьбой и деревней Бугрово, и теперь на этом участке знаменитых Михайловских рощ растёт порядка четырёхсот сосенок, посаженных школьниками.
ИСТОЧНИК KP.RU