2019-04-20T17:13:34+03:00
Общество

500 сосен посадили пушкиногорские школьники в "Михайловском"

Уже третий раз дети помогают музейщикам в озеленении территорий
Дмитрий Мезенцев
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Пушкиногорские школьники — учащиеся поселковой средней школы имени Пушкина — и сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» посадили 500 сеянцев сосны обыкновенной на территории близ усадьбы поэта. Как рассказала "Комсомольской правде-Псков" пресс-атташе музея Лидия Токарева, лесовосстановительные работы велись на лесной прогалине рядом с особым историческим объектом «Дорога, изрытая дождями».

Школьники участвуют в акции, которая называется «Там, где шумят Михайловские рощи» уже третий раз. В 2017 году, а также годом ранее дети помогали музейщикам в озеленении территории между усадьбой и деревней Бугрово, и теперь на этом участке знаменитых Михайловских рощ растёт порядка четырёхсот сосенок, посаженных школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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