Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Футбольный клуб «Луки-Энергия» выиграл у команды «Псков-747» со счётом 1:0.
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в великолукском ФК, первый домашний матч ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 2018-2019 годов в группе «Запад» состоялся 19 апреля.
В нынешнем сезоне великолучане встретились с псковичами уже третий раз.
-Эта победа в первенстве России для великолучан дорогого стоит, - отметили в футбольном клубе. - Ведь предыдущий раз успех был на стороне команды Великих Лук почти 22 года тому назад.
На стадионе "Экспресс" 25 августа 1997 года «Энергия» одержала победу над «Машиностроителем со счетом 3:1. В команде великолучан тогда выступал нынешний главный тренер псковичей Игорь Васильев, а мячи в той игре забили Юрий Фёдоров и два раза Андрей Аленичев.
ИСТОЧНИК KP.RU