Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-21T12:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Луки-Энергия» выиграл у команды «Псков-747» со счётом 1:0.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в великолукском ФК, первый домашний матч ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 2018-2019 годов в группе «Запад» состоялся 19 апреля.

В нынешнем сезоне великолучане встретились с псковичами уже третий раз.

-Эта победа в первенстве России для великолучан дорогого стоит, - отметили в футбольном клубе. - Ведь предыдущий раз успех был на стороне команды Великих Лук почти 22 года тому назад.

На стадионе "Экспресс" 25 августа 1997 года «Энергия» одержала победу над «Машиностроителем со счетом 3:1. В команде великолучан тогда выступал нынешний главный тренер псковичей Игорь Васильев, а мячи в той игре забили Юрий Фёдоров и два раза Андрей Аленичев.

ИСТОЧНИК KP.RU