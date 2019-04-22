Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-22T15:58:08+03:00

Встреча с Валентином Курбатовым пройдет в библиотеке на Конной.

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23 апреля в 18.00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с писателем Валентином Курбатовым.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в библиотеке, встреча посвящена книге «Крест бесконечный. В. Астафьев – В. Курбатов: письма из глубины России» и Виктору Астафьеву (1924-2001), который является участником Великой Отечественной войны и лауреатом Государственных премий. Эту книгу, которая является 28–летней (1974-2001) перепиской писателей, называют последним русским эпистолярным романом.

Сегодня Валентин Курбатов является членом жюри литературной премии «Ясная поляна» и входит Президентский Совет по культуре, обладает престижными литературными премиями, в том числе Патриаршей литературной премией. Им были написаны книги о Викторе Астафьеве, Валентине Распутине, Михаиле Пришвине и о других творческих личностях.

Встреча пройдет в библиотеке на ул. Конная, дом 6.

ИСТОЧНИК KP.RU