2019-04-22T15:58:08+03:00
Общество

Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями

Встреча посвящена Дню книги
Денис Дрепак
Поделиться:
Встреча с Валентином Курбатовым пройдет в библиотеке на Конной.Встреча с Валентином Курбатовым пройдет в библиотеке на Конной.
Изменить размер текста:

23 апреля в 18.00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с писателем Валентином Курбатовым.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в библиотеке, встреча посвящена книге «Крест бесконечный. В. Астафьев – В. Курбатов: письма из глубины России» и Виктору Астафьеву (1924-2001), который является участником Великой Отечественной войны и лауреатом Государственных премий. Эту книгу, которая является 28–летней (1974-2001) перепиской писателей, называют последним русским эпистолярным романом.

Сегодня Валентин Курбатов является членом жюри литературной премии «Ясная поляна» и входит Президентский Совет по культуре, обладает престижными литературными премиями, в том числе Патриаршей литературной премией. Им были написаны книги о Викторе Астафьеве, Валентине Распутине, Михаиле Пришвине и о других творческих личностях.

Встреча пройдет в библиотеке на ул. Конная, дом 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»
Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам
В Гдовском районе сгорели два дома и баня
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района
Военно -исторический фестиваль "Ледовое побоище-2019 " прошел в Псковской области
Школьники из Пушкинских Гор посадили 500 сосен в музее-заповеднике "Михайловское"
В Пскове проходит праздник "Псковский пирог-2019"
Проект строительства завода "Титан-полимер" в Пскове будет контролировать комиссия
В вагонах с комбикормом в Себеже везли более 15 тысяч пачек сигарет
В Псковской области объявили запись на кубок по детскому дворовому футболу
Мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, могут заключить под стражу
Сегодня последний день подачи заявок на ралли «Голубые озера-2019» в Пустошкинском районе
Регоператор помог Академии туризма Пскова организовать уборку мусора
В Печорском районе таможенники провели субботник на воинском захоронении
Четырехлетняя девочка в Порховском районе ушла из дома и утонула
Около 350 участников собрал Форум СО НКО в Пскове
На форуме "Содействие" псковские НКО учатся эффективнее работать
Псковичка ударила по голове свою соседку пустой банкой кофе
Стали известны имена победителей конкурса "Лидер года"
Легкий самолет перехватили ПВО в Псковской области
В Псковском перинатальном центре приняли 773 родов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год
Псковские десантники стали обладателями Кубка главнокомандующего ВДВ по танковому биатлону
Программа «Псковский гектар» даст возможность жителям Псковской области бесплатно обзавестись своей землей