Ганзейская конференция в мае и строительство студенческого кампуса-первоочередные задачи нового ректора ПсковГу

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-22T17:36:26+03:00

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Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина в интервью Псковскому агентству информации назвала две первоочередные задачи в предстоящей работе.

Как узнала «Комсомольская Правда-Псков», это подготовка к предстоящей Ганзейской майской конференции и окончание постройки студенческого кампуса на набережной реки Великой.

- В первую очередь нужно выстроить четкую дорожную карту, - рассказала Наталья Ильина. - Сейчас у меня две первоочередные задачи – Ганзейская майская конференция и стройка студенческого кампуса. Однако это вовсе не значит, что закрыты все остальные фронты работы. Один в поле не воин, возникает вопрос, с кем я буду это делать. Моя команда управленцев уже вырисовывается.

Также Наталья Ильина рассказала о планах привлечь к работе в университете молодых специалистов на должности руководителей, ученых и экспертов, в том числе из других регионов. Сейчас составляется список кандидатов.

Полное интервью читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU