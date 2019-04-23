2019-04-23T10:02:30+03:00
Общество

На улице Юности в Пскове начались дорожно-строительные работы

Построенный участок разгрузит улицу Звездную в час пик
Василиса Алексеева
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Фото архив.Фото архив.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Дорожные работы на дополнительном участке улицы Юности, который соединит улицу Звездную и Сиреневый бульвар начались в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области, работы выполняет компания «Стройсистема».

На прошлой неделе в среду губернатор Михаил Ведерников объезжал дорожные объекты города и поставил задачу, как можно скорее начать строительство этого участка, чтобы разгрузить в часы пик улицу Звездную.

Руководитель подрядной организации Анатолий Палкин рассказал, что на этом участке дороги будет уложен асфальт в два слоя и будут обустроены обочины. Длина дороги составит около 250 метров. На строительство этого участка дороги пойдут деньги, сэкономленные при строительстве улиц и дорог вокруг жилого квартала «Северный» на соединении Инженерной и улицы Юности. Участок дороги должны уложить за две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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