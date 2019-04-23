2019-04-23T10:55:10+03:00
Общество

В 90 детских садах и школах Пскова компания «Экопром» помогла провести субботники

Регоператор предоставил бесплатно мешки для мусора и вывез отходы
Василиса Алексеева
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) - компания «Экопром» помогла провести месячник по уборке территорий 90 образовательных организаций Пскова,Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» начальник городского Управления образования Анна Кузыченко, месячники уборки проходят во всех образовательных учреждениях города.

- Обратились к регоператору с просьбой помочь провести субботники, и сразу получили положительный отклик, - сказала Анна Кузыченко.

По ее словам, регоператор выдал мешки для мусора ву нужном количестве и составил вместе с директорами школ и садов комфортный график вывоза мусора. Мешки с мусором вывезли бесплатно.

Руководитель «Экопром» Сергей Пайст на брифинге 16 апреля сообщал, что его компания участвует в 200 апрельских субботниках в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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