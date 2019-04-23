Пьяный водитель, сбивший детей на остановке в Опочке, получил 2 года колонии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-23T11:25:55+03:00

Почти 1 миллион рублей он должен выплатить потерпевшим за моральный вред

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47-летний мужчина, который на УАЗике врезался в автобусную остановку в Опочке и сбил детей, осужден на два года исправительной колонии общего режима.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, около половины восьмого утра 26 ноября 2018 года нетрезвый мужчина на этом автомобиле ехал по улице Стученко в Опочке. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу и врезался в площадку автобусной остановки, на которой стояли двое детей 14 и 13 лет. Школьники в результате дорожно-транспортного происшествия получили тяжёлые травмы.

Опочецкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ — деяние совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Также в пользу потерпевших он должен выплатить 950 тысяч рублей морального вреда. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU