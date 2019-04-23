2019-04-23T11:25:55+03:00
Происшествия

Пьяный водитель, сбивший детей на остановке в Опочке, получил 2 года колонии

Почти 1 миллион рублей он должен выплатить потерпевшим за моральный вред
Василиса Алексеева
Поделиться:
Водитель отправится в колонию.Водитель отправится в колонию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

47-летний мужчина, который на УАЗике врезался в автобусную остановку в Опочке и сбил детей, осужден на два года исправительной колонии общего режима.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, около половины восьмого утра 26 ноября 2018 года нетрезвый мужчина на этом автомобиле ехал по улице Стученко в Опочке. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу и врезался в площадку автобусной остановки, на которой стояли двое детей 14 и 13 лет. Школьники в результате дорожно-транспортного происшествия получили тяжёлые травмы.

Опочецкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ — деяние совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Также в пользу потерпевших он должен выплатить 950 тысяч рублей морального вреда. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поселке Дедовичи Псковской области завершился отопительный сезон
В 90 детских садах и школах Пскова компания «Экопром» помогла провести субботники
На улице Юности в Пскове начались дорожно-строительные работы
Администрация Псковской области поможет девяти молодым семьям улучшить жилищные условия
Ганзейская конференция в мае и строительство студенческого кампуса-первоочередные задачи нового ректора ПсковГу
Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями
Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»
Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам
В Гдовском районе сгорели два дома и баня
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района