2019-04-23T12:05:21+03:00
Общество

В поселке Дедовичи Псковской области завершился отопительный сезон

Псковская ГРЭС подает тепло только в социальные учреждения
Дмитрий Мезенцев
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Архив КП.Архив КП.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С 23 апреля Псковская ГРЭС перестала отапливать жилые, административные, общественные и производственных помещения.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе организации, такое решение приняла администрация Дедовичского района. Детские сады, школы, интернаты и другие социальные объекты будут отапливаться до 25 апреля.

Отопительный сезон в поселке Дедовичи длился 210 дней. Тепло поставлялось жителям, промышленным и социальным потребителям без перебоев.

За 7 месяцев Псковская ГРЭС отпустила 47,403 тыс. гкал тепла, что на 2,302 тыс. гкал ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне, что связано с более теплой погодой в осенне-весенний период.

- Электростанция уже приступила к подготовке к новому отопительному сезону. В ближайшее время будут проведены температурные испытания тепловых сетей и предремонтные гидравлические испытания магистральных трубопроводов. По их результатам будет сформирована летняя ремонтная программа, – отметил главный инженер Владимир Станкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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