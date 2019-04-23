2019-04-23T12:50:31+03:00
Спорт

В ралли «Голубые Озера-2019» в Псковской области примут участие 48 гоночных экипажей

Основной гоночный день — 27 апреля в Пустошкинском и Новосокольническом районах.
Василиса Комарова
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Из архива КП.Из архива КП.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Федерации автомобильного спорта Псковской области, в составе экипажей выступят спортсмены из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Кирова, Ярославля, Тулы, Уфы, Смоленска и ряда других регионов. Кроме того, на трассу выйдет гонщик из Латвии.

Автораллисты будут состязаться по пяти основным классам: для автомобилей с объемом двигателей не более 1,4 тысяч куб. см, не более 1,6 тысяч куб. см, не более 2 тысяч куб. см. Для наиболее мощных и быстрых экипажей проведут абсолютный зачет - автомобили с объемом двигателей не более 4 тысяч куб.см. Отечественные автомобили с приводом на заднюю ось примут участие в уникальном классе «Наша классика».

Основной гоночный день — 27 апреля в Пустошкинском и Новосокольническом районах. Ралли «Голубые Озера-2019» являются первой гравийной гонкой на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Также ралли станет 1-ым этапом Чемпионата области по ралли «Трофей Александра Невского».

ИСТОЧНИК KP.RU

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