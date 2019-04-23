В Острове Псковской области начался ремонт улиц Сергеева и Комсомольской
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался текущий ремонт городских улиц в Острове Псковской области.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, подрядные организации приступили к выполнению работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на участках улиц В. Сергеева и Комсомольской.
В общей сложности длина ремонтируемых отрезков составит 1,6 км. На улице В. Сергеева — отремонтируют 1,2 км, на улице Комсомольской — 0,4 км.
В ближайшее время начнут ремонтировать участки улиц М. Егорова, Меркурьева и К. Маркса. Контракты с подрядчиками уже заключили.
Всего в Острове отремонтируют 3,6 км улиц на 30 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU