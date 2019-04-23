В Острове Псковской области начался ремонт улиц Сергеева и Комсомольской

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-23T13:03:30+03:00

Всего в Острове отремонтируют 3,6 км улиц на 30 млн рублей.

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался текущий ремонт городских улиц в Острове Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, подрядные организации приступили к выполнению работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на участках улиц В. Сергеева и Комсомольской.

В общей сложности длина ремонтируемых отрезков составит 1,6 км. На улице В. Сергеева — отремонтируют 1,2 км, на улице Комсомольской — 0,4 км.

В ближайшее время начнут ремонтировать участки улиц М. Егорова, Меркурьева и К. Маркса. Контракты с подрядчиками уже заключили.

Всего в Острове отремонтируют 3,6 км улиц на 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU