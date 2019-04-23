2019-04-23T13:03:30+03:00
Общество

В Острове Псковской области начался ремонт улиц Сергеева и Комсомольской

Всего в Острове отремонтируют 3,6 км улиц на 30 млн рублей.
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Началась фрезеровка асфальтового покрытия.Началась фрезеровка асфальтового покрытия.
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался текущий ремонт городских улиц в Острове Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, подрядные организации приступили к выполнению работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на участках улиц В. Сергеева и Комсомольской.

В общей сложности длина ремонтируемых отрезков составит 1,6 км. На улице В. Сергеева — отремонтируют 1,2 км, на улице Комсомольской — 0,4 км.

В ближайшее время начнут ремонтировать участки улиц М. Егорова, Меркурьева и К. Маркса. Контракты с подрядчиками уже заключили.

Всего в Острове отремонтируют 3,6 км улиц на 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклиста, сбившего насмерть 6-летнюю девочку в Пскове, заключили под стражу
Авторские литографии Юрия Спегальского из музея-заповедника "Изборск" выставили в Санкт-Петербурге
Стал известен перечень работ, которые выполнят при ремонте цепных мостов в Острове
В ралли «Голубые Озера-2019» в Псковской области примут участие 48 гоночных экипажей
Глава Усвятского района Виктор Иващенко перейдет на работу в Фонд капремонта Псковской области
В поселке Дедовичи Псковской области завершился отопительный сезон
Пьяный водитель, сбивший детей на остановке в Опочке, получил 2 года колонии
В 90 детских садах и школах Пскова компания «Экопром» помогла провести субботники
На улице Юности в Пскове начались дорожно-строительные работы
Администрация Псковской области поможет девяти молодым семьям улучшить жилищные условия
Ганзейская конференция в мае и строительство студенческого кампуса-первоочередные задачи нового ректора ПсковГу
Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями
Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»
Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам
В Гдовском районе сгорели два дома и баня
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района