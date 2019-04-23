Стал известен перечень работ, которые выполнят при ремонте цепных мостов в Острове

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-23T16:21:44+03:00

В этом году Псковская область получила 100 млн рублей на реставрацию цепных мостов в Острове

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До 2020 года регион получит еще 200 млн рублей на завершение работ.

Как узнала «Комсомольская правда-Псков», уникальный памятник строительной техники и архитектуры полностью приведут в порядок.

В интервью Псковскому агентству информации руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова рассказала, что на мосте заменят опорные части на опорах и отремонтируют зоны опирания. Опоры, пилоны, пьедесталы и все другие поверхности каменных конструкций почистят. Перекладут гранитные блоки пьедесталов галерей, где блоки сдвинулись. Галереи моста также очистят, высушат и отремонтируют. Все металлические конструкции моста освободят от продуктов коррозии и загрязнений, сделают антикоррозийную обработку. Ослабленные металлические элементы сооружения заменят. На мостовом полотне заменят деревянные элементы и сделают систему водоотвода. Перильные ограждения смотровых площадок и пьедесталов также восстановят.

Какие еще памятники восстановят, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU