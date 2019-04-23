Авторские литографии Юрия Спегальского из музея-заповедника "Изборск" выставили в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-23T15:19:21+03:00

Выставка литографий архитектора и реставратора Юрия Спегальского «Создано в блокадном Ленинграде» открылась в Исаакиевском соборе

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В Санкт-Петербурге открылась выставка литографий архитектора и реставратора Юрия Спегальского «Создано в блокадном Ленинграде».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области, выставка разместилась в Исаакиевском соборе. Посетители увидят литографии 60-х годов прошлого века с живописными уголками старого Пскова, Троицким собором, Гремячей башней, Палатами Меньшикова, Довмонтовым городом, храмами и другими историческими архитектурными объектами города. Все они отправились в северную столицу их собрания Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» .

Юрий Павлович Спегальский (1909–1969) — знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, ученый, художник. В 1941 — 1942 годах в блокадном Ленинграде он создал серию рисунков-реконструкций древних памятников под названием «По Пскову XVII века».

Выставка будет работать до 14 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU