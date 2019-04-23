2019-04-23T15:19:21+03:00
Общество

Авторские литографии Юрия Спегальского из музея-заповедника "Изборск" выставили в Санкт-Петербурге

Выставка литографий архитектора и реставратора Юрия Спегальского «Создано в блокадном Ленинграде» открылась в Исаакиевском соборе
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото www.museum-izborsk.ru/Фото www.museum-izborsk.ru/
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге открылась выставка литографий архитектора и реставратора Юрия Спегальского «Создано в блокадном Ленинграде».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области, выставка разместилась в Исаакиевском соборе. Посетители увидят литографии 60-х годов прошлого века с живописными уголками старого Пскова, Троицким собором, Гремячей башней, Палатами Меньшикова, Довмонтовым городом, храмами и другими историческими архитектурными объектами города. Все они отправились в северную столицу их собрания Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» .

Юрий Павлович Спегальский (1909–1969) — знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, ученый, художник. В 1941 — 1942 годах в блокадном Ленинграде он создал серию рисунков-реконструкций древних памятников под названием «По Пскову XVII века».

Выставка будет работать до 14 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклиста, сбившего насмерть 6-летнюю девочку в Пскове, заключили под стражу
Стал известен перечень работ, которые выполнят при ремонте цепных мостов в Острове
В Острове Псковской области начался ремонт улиц Сергеева и Комсомольской
В ралли «Голубые Озера-2019» в Псковской области примут участие 48 гоночных экипажей
Глава Усвятского района Виктор Иващенко перейдет на работу в Фонд капремонта Псковской области
В поселке Дедовичи Псковской области завершился отопительный сезон
Пьяный водитель, сбивший детей на остановке в Опочке, получил 2 года колонии
В 90 детских садах и школах Пскова компания «Экопром» помогла провести субботники
На улице Юности в Пскове начались дорожно-строительные работы
Администрация Псковской области поможет девяти молодым семьям улучшить жилищные условия
Ганзейская конференция в мае и строительство студенческого кампуса-первоочередные задачи нового ректора ПсковГу
Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями
Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»
Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам
В Гдовском районе сгорели два дома и баня
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района