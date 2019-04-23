2019-04-23T15:40:49+03:00
Общество

Мотоциклиста, сбившего насмерть 6-летнюю девочку в Пскове, заключили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следователя
Дмитрий Мезенцев
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Прокурор города Пскова в Псковском городском суде поддержал ходатайство следователя СУ УМВД России по городу Пскову о заключении под стражу виновника ДТП, в результате которого погибла 6-летняя девочка.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре города, обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии опьянения, официально не трудоустроен, постоянной регистрации на территории Псковской области не имеет, по месту пребывания в Пскове не проживает. В связи с этим обвиняемый может скрыться от следствия и суда.

До 19 апреля 2019 года мотоциклист находился на лечении в Псковской областной клинической больнице, оттуда его поместили во временный изолятор до рассмотрения судом ходатайства следователя о заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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