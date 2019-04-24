В Псковском районе во время пожара в жилом доме погиб человек

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-24T09:53:12+03:00

Специалисты выяснят причины, которые привели к возгоранию дома в деревне Заходы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме этого огонь уничтожил дровник и хлев

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В деревне заходы Псковского района произошел пожар в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в главном управлении МЧС России по Псковской области, на месте происшествия обнаружено тело погибшего человека, его личность уточняется.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 24 апреля в 2.05,- рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и семь спасателей.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился не только на жилой дом. Стихия также уничтожала хлев и дровник. Спасатели справились с огнем, дознавателям теперь предстоит изучить место пожара и установить причину возгорания. Установлением всех подробностей займутся и правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU