2019-04-24T09:53:12+03:00
Происшествия

В Псковском районе во время пожара в жилом доме погиб человек

Кроме этого огонь уничтожил дровник и хлев
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Специалисты выяснят причины, которые привели к возгоранию дома в деревне Заходы.Специалисты выяснят причины, которые привели к возгоранию дома в деревне Заходы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В деревне заходы Псковского района произошел пожар в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в главном управлении МЧС России по Псковской области, на месте происшествия обнаружено тело погибшего человека, его личность уточняется.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 24 апреля в 2.05,- рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и семь спасателей.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился не только на жилой дом. Стихия также уничтожала хлев и дровник. Спасатели справились с огнем, дознавателям теперь предстоит изучить место пожара и установить причину возгорания. Установлением всех подробностей займутся и правоохранительные органы.

КСТАТИ

В Псковской области за сутки произошло 44 пала травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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