Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы
Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение в правительство России направил глава региона Михаил Ведерников. Губернатор уверен, что это увеличит количество туристов из приграничных стран, таких как Эстония и Латвия, ведь стоимость визы - значительный барьер при решении поехать в Псковскую область.
- Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка 80 евро, - отметила исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Ольга Качнова, отмечая плюсы подобной системы. - Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки.
СПРАВКА «КП»
Псковская область за 2018 год приняла больше 400 тысяч туристов. Всего 10% из них - иностранцы. Больше миллиона человек посетили областную столицу и другие значимые места региона в составе экскурсионных групп.
КСТАТИ
Псковское областное Собрание депутатов выступало с инициативой введения трехдневного безвизового пребывания псковичей в приграничных странах.
ИСТОЧНИК KP.RU