2019-04-24T10:16:40+03:00
Общество

Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы

Такое предложение в правительство России внес глава региона Михаил Ведерников
Виталий Суриков
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Введение безвизового режима поможет увеличить туристический поток в Псковскую область за счет гостей из приграничных стран.Введение безвизового режима поможет увеличить туристический поток в Псковскую область за счет гостей из приграничных стран.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение в правительство России направил глава региона Михаил Ведерников. Губернатор уверен, что это увеличит количество туристов из приграничных стран, таких как Эстония и Латвия, ведь стоимость визы - значительный барьер при решении поехать в Псковскую область.

- Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка 80 евро, - отметила исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Ольга Качнова, отмечая плюсы подобной системы. - Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки.

СПРАВКА «КП»

Псковская область за 2018 год приняла больше 400 тысяч туристов. Всего 10% из них - иностранцы. Больше миллиона человек посетили областную столицу и другие значимые места региона в составе экскурсионных групп.

КСТАТИ

Псковское областное Собрание депутатов выступало с инициативой введения трехдневного безвизового пребывания псковичей в приграничных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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