В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей за контрабанду сигарет

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-24T10:46:39+03:00

Штраф в 350 тысяч рублей - наказание за попытку контрабандного ввоза сигарет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Он пытался незаконно ввезти в Россию больше 18 тысяч пачек табачных изделий

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В Пыталовском районе суд обязал мужчину выплатить штраф размером 350 тысяч рублей за попытку незаконно ввезти на территорию России крупную партию сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, объем арестованной партии составил больше 18 тысяч пачек.

Мужчина, являющийся гражданином России, пытался въехать в страну через международный пропускной пункт «Лудонка» на российско-латвийской границе. При досмотре его автомобиля сотрудники таможни обнаружили сигареты, тщательно спрятанные в тайниках и технических полостях автомобиля. На вопросы таможенников мужчина ответил честно – собирался продать сигареты за кругленькую сумму.

Однако, в итоге заплатить пришлось ему самому правонарушителю. За незаконную контрабанду суд обязал мужчину заплатить штраф размером в 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU