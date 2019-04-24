2019-04-24T10:46:39+03:00
Общество

В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей за контрабанду сигарет

Он пытался незаконно ввезти в Россию больше 18 тысяч пачек табачных изделий
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Штраф в 350 тысяч рублей - наказание за попытку контрабандного ввоза сигарет.Штраф в 350 тысяч рублей - наказание за попытку контрабандного ввоза сигарет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Пыталовском районе суд обязал мужчину выплатить штраф размером 350 тысяч рублей за попытку незаконно ввезти на территорию России крупную партию сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, объем арестованной партии составил больше 18 тысяч пачек.

Мужчина, являющийся гражданином России, пытался въехать в страну через международный пропускной пункт «Лудонка» на российско-латвийской границе. При досмотре его автомобиля сотрудники таможни обнаружили сигареты, тщательно спрятанные в тайниках и технических полостях автомобиля. На вопросы таможенников мужчина ответил честно – собирался продать сигареты за кругленькую сумму.

Однако, в итоге заплатить пришлось ему самому правонарушителю. За незаконную контрабанду суд обязал мужчину заплатить штраф размером в 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Экопром» вывез с кладбищ Пскова мусор в преддверии Пасхи
Псковские полицейские изъяли у мужчины «Маузер» времен Великой Отечественной войны с патронами
В Псковской области спасатели разминировали 7 взрывоопасных предметов
Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы
В Псковском районе во время пожара в жилом доме погиб человек
В Псковской области за сутки спасатели потушили 44 очага палов травы
Видеодневник "Миссис Пскова-2019" с упражнениями на пилоне выйдет на ТВ
Мотоциклиста, сбившего насмерть 6-летнюю девочку в Пскове, заключили под стражу
Авторские литографии Юрия Спегальского из музея-заповедника "Изборск" выставили в Санкт-Петербурге
Стал известен перечень работ, которые выполнят при ремонте цепных мостов в Острове
В Острове Псковской области начался ремонт улиц Сергеева и Комсомольской
В ралли «Голубые Озера-2019» в Псковской области примут участие 48 гоночных экипажей
Глава Усвятского района Виктор Иващенко перейдет на работу в Фонд капремонта Псковской области
В поселке Дедовичи Псковской области завершился отопительный сезон
Пьяный водитель, сбивший детей на остановке в Опочке, получил 2 года колонии
В 90 детских садах и школах Пскова компания «Экопром» помогла провести субботники
На улице Юности в Пскове начались дорожно-строительные работы
Администрация Псковской области поможет девяти молодым семьям улучшить жилищные условия
Ганзейская конференция в мае и строительство студенческого кампуса-первоочередные задачи нового ректора ПсковГу
Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями
Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»
Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам
В Гдовском районе сгорели два дома и баня
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района