СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-24T11:05:46+03:00

Сразу семь взрывоопасных предметов за сутки обезвредили спасатели из Пскова и Великих Лук. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Псковской области спасатели разминировали 7 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России по Псковской области, среди них были пять снарядов и две гранаты.

- Первый случай произошел в Усвятском районе, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Недалеко от деревни Борновалово жители обнаружили снаряд калибра 120 миллиметров. Его обезвредили сотрудники поисково-спасательного отряда Великих Лук.

Спасателям из Пскова на разминирование выезжали дважды. Первый раз взрывоопасные предметы обнаружили в Острове на берегу реки Великой. Со времен Великой Отечественной войны там остались два снаряда калибра 57 миллиметров. Чуть позже вызов поступил из деревни Оленино Псковского района. Там спасателей ждали две гранаты РГ-42 и два снаряда калибра 88 миллиметров. Все взрывоопасные предметы спасатели обезвредили, опасности жителям населенных пунктов они не несут.

ИСТОЧНИК KP.RU