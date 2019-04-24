2019-04-24T15:12:12+03:00
Происшествия

Псковские полицейские изъяли у мужчины «Маузер» времен Великой Отечественной войны с патронами

Огнестрельное оружие злоумышленник прятал у себя дома
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Полицейские провели обыск у подозреваемого в рамках операции "Арсенал".Полицейские провели обыск у подозреваемого в рамках операции "Арсенал".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Псковские полицейские изъяли у мужчины карабин «Маузер». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к оружию времен Великой Отечественной войны у злоумышленника было 70 патронов калибра 7,92 миллиметра.

Мужчина проживал в одной из деревень Невельского района. Полицейским он рассказал, что оружие нашел в лесу. Мужчина исследовал места, где проходили бои советских войск против захватчиков. Как установили эксперты, оружие приведено в боевую готовность и его можно применить в любой момент. Патроны, по заверениям злоумышленника, также находились в лесном массиве.

Житель Невельского района хранил оружие в надворных постройках рядом со своим домом. Против мужчины сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. За такое правонарушение мужчине грозит до четырех лет лишения свободы или крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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