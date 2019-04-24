«Экопром» вывез с кладбищ Пскова мусор в преддверии Пасхи
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопром» организовал вывоз мусора с кладбищ Пскова перед Пасхой. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», директор организации Сергей Пайст прокомментировал ситуацию в интервью «Псковскому агентству информации».
Представитель регоператора заметил, что по существующим соглашениям уборку в преддверии православного праздника на кладбищах областной столицы должна была провести компания-подрядчик - «АСПО-Сервис». Но совсем недавно на организацию начали жаловаться псковичи, что она плохо исполняет свои обязанности. А перед Пасхой подрядчик их отказался выполнять вовсе.
Сергей Пайст заметил, что региональный оператор выполнит все обязательства по уборке мусора не только на кладбищах в Пскове, но и в Псковском районе. Ведь уборкой «АСПО-Сервис» занимался не только в областной столице. Через два-три дня все проблемные вопросы будут решены.
ИСТОЧНИК KP.RU