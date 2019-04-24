«Экопром» вывез с кладбищ Пскова мусор в преддверии Пасхи

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-24T16:35:52+03:00

"Экопром" уже убрался на некоторых объектах, а полностью решит все вопросы в течение трех дней. Фото: компания "Экопром".

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопром» организовал вывоз мусора с кладбищ Пскова перед Пасхой. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», директор организации Сергей Пайст прокомментировал ситуацию в интервью «Псковскому агентству информации».

Представитель регоператора заметил, что по существующим соглашениям уборку в преддверии православного праздника на кладбищах областной столицы должна была провести компания-подрядчик - «АСПО-Сервис». Но совсем недавно на организацию начали жаловаться псковичи, что она плохо исполняет свои обязанности. А перед Пасхой подрядчик их отказался выполнять вовсе.

Сергей Пайст заметил, что региональный оператор выполнит все обязательства по уборке мусора не только на кладбищах в Пскове, но и в Псковском районе. Ведь уборкой «АСПО-Сервис» занимался не только в областной столице. Через два-три дня все проблемные вопросы будут решены.

ИСТОЧНИК KP.RU