В Пскове участники акции «Чистые Игры» собрали 410 мешков мусора

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-24T17:23:18+03:00

Было жарко и тяжко, но результат того стоил. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На это им потребовался всего один час

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В Пскове участники акции «Чистый город», проходившей на пустыре на улице Юности, собрали 410 мешков мусора.Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», побывавший на мероприятии, весь мусор на пустыре был собран в течение часа.

Мусорными пакетами оказались под завязку забиты четыре восьмикубовых контейнера. Мешки для сбора мусора в рамках квеста предоставил регоператор - компания «Экопром». Всего в акции участвовало 32 команды. Участники были всех возможных возрастных категорий – школьники 21-го лицея, студенты ПсковГУ, работники организаций с детьми и даже члены Союза пенсионеров.

Победителя соревнования выбрали путем подсчета баллов, за каждый вид мусора их начисляли разное количество. Кроме того для участников акции провели специальную экологическую викторину. За правильные ответы также начисляли баллы в зависимости от сложности вопроса. Призеры акции были награждены дипломами и памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU