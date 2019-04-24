СЕГОДНЯ 20:27 2019-04-24T21:43:13+03:00

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Псковичи помогают собрать деньги на лечение двухлетней великолучанки Дарины Даниленко. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правде - Псков», к сбору средств подключился фонд «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

Проблемы со здоровьем начались весной 2019 года, сообщает ПАИ. Девочка стала жаловаться родителям на головные боли. Также взрослые заметили, что походка дочери стала неуверенной. Родители юной пациентки отправились к терапевту, а тот направил ее на обследование в стационар Великолукской межрайонной больницы. Обследования пролили свет на ухудшающееся состояние Дарины – у девочки новообразование ствола мозга.

Великолучанку с таким диагнозом готов принять только одно медицинское учреждение - лечебно-диагностический центр «Медицинский институт имени Березина Сергея». Но за счет бюджета там операцию сделать нельзя, поэтому неравнодушных псковичей призывают помочь семье Даниленко. Чем быстрее соберется определенная сумма, тем быстрее девочка станет здоровой.

КОНКРЕТНО

Пожертвования можно направить в благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги» с пометкой «поможем Дарине».

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

Банковские реквизиты:

р/с 40703810051000000139

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ПАО «Сбербанк» город Псков

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