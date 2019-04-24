2019-04-24T22:05:09+03:00
Общество

Депутаты Псковского областного Собрания получат новые нагрудные значки

Изменения связаны с новым видом герба региона
Виталий Суриков
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Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о новых значках на очередном заседании.Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о новых значках на очередном заседании.Фото: Владимир Кольцов
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Депутаты Псковского областного Собрания получат новые нагрудные значки. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», новый дизайн на очередном заседании регионального парламента.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике при областном Собрании одобрил все изменения, которые внесут в регламентирующие депутатский знак документы. Одно из главных изменений – на российском триколоре будет изображен новый герб Псковской области. Также на флаге расположится надпись «Депутат Псковского областного Собрания депутатов».

Так будет выглядеть новый значок псковских парламентариев. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Так будет выглядеть новый значок псковских парламентариев.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Никаких дополнительных затрат изменения за собой не повлекут. Никаких изменений в законы региона вносить не придется.

КСТАТИ

Герб и флаг Псковской области парламентарии приняли в конце 2018 года. Еще один символ региона – гимн, до сих пор находится в разработке. Перед композиторами стоит задача написать музыку к существующему тексту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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