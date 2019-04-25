2019-04-25T09:51:01+03:00
Происшествия

В Порховском районе пожарные спасли от гибели 100 телят

Животные оказались в эпицентре пожара, вызванного коротким замыканием
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Фермеры не лишились поголовья из-за пожара.Фермеры не лишились поголовья из-за пожара.Фото: Владимир Кольцов
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В деревне Ольхово Порховского района произошел пожар на скотном дворе. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пожарным удалось спасти от гибели 100 телят.

- Сообщение о пожаре поступило 24 апреля в 14.09, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали 2 пожарные машины и 7 спасателей.

Огонь полностью уничтожил навес, располагавшийся на территории фермы. Пожар, по мнению экспертов, начался из-за короткого замыкания. Оно произошло в двигателе транспортера. Помимо животных спасателям удалось не допустить распространение огня по всей ферме.

КСТАТИ

В Пскове из-за аварийного режима работы электропроводки в квартире сгорела комната, из дома на время пожара эвакуировали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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