2019-04-25T10:41:13+03:00
Общество

Эксперт: Отменив визы для туристов, Псковская область станет привлекательнее для иностранцев

Стоимость визы в Россию такова, что многие потенциальные туристы выберут другие направления
Варвара Каткова
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Псковская область может увеличить туристический поток при введении безвиза, ровно как и поступления в бюджет.Псковская область может увеличить туристический поток при введении безвиза, ровно как и поступления в бюджет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Трехдневный безвизовый режим серьезно увеличит туристический поток в Псковскую область, считает председатель туриндустрии региона Светлана Баранова. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», специалист отмечает перспективность такого направления.

- Самый популярный вид туризма - это туризм в соседние регионы. Консульства Латвии и Эстонии беспрепятственно оформляют нам долгосрочные многоразовые визы, - говорит эксперт.

Самим же иностранцам, по ее словам, приходится оформлять российскую визу стоимостью от 80 евро. Учитывая, что за те же деньги сегодня можно купить билет туда и обратно из Риги в Лондон, выбор прибалтов очевиден, говорит Светлана Баранова.

Впрочем, в результате реализации инициативы Михаила Ведерникова регион может получить приток туристов не только из стран Балтии.

КСТАТИ

Глава региона Михаил Ведерников накануне внес предложение в правительство России о введении в Псковской области трехдневного безвизового режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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