Эксперт: Отменив визы для туристов, Псковская область станет привлекательнее для иностранцев
Трехдневный безвизовый режим серьезно увеличит туристический поток в Псковскую область, считает председатель туриндустрии региона Светлана Баранова. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», специалист отмечает перспективность такого направления.
- Самый популярный вид туризма - это туризм в соседние регионы. Консульства Латвии и Эстонии беспрепятственно оформляют нам долгосрочные многоразовые визы, - говорит эксперт.
Самим же иностранцам, по ее словам, приходится оформлять российскую визу стоимостью от 80 евро. Учитывая, что за те же деньги сегодня можно купить билет туда и обратно из Риги в Лондон, выбор прибалтов очевиден, говорит Светлана Баранова.
Впрочем, в результате реализации инициативы Михаила Ведерникова регион может получить приток туристов не только из стран Балтии.
КСТАТИ
Глава региона Михаил Ведерников накануне внес предложение в правительство России о введении в Псковской области трехдневного безвизового режима.
ИСТОЧНИК KP.RU