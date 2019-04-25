2019-04-25T11:00:45+03:00
Общество

На лечение для маленькой Дарины псковичи в короткие сроки собрали больше двух миллионов рублей

Эти средства покроют дорогостоящие процедуры, которые предстоит пройти юной великолучанке
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Маленькая Дарина пройдет лечение в Санкт-Петербурге. Фото: Из семейного архива.Маленькая Дарина пройдет лечение в Санкт-Петербурге. Фото: Из семейного архива.
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На лечение для маленькой Дарины Даниленко из Великих Лук псковичи в короткие сроки собрали 2,4 миллиона рублей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом мама девочки, Вероника Даниленко, сообщила «Псковскому агентству информации».

- Хочу сказать что те деньги, которые останутся, мы не будем трогать, а оставим их на дальнейшее лечение, - отметила мама маленькой пациентки. - А если нам не пригодится, я отправлю их другим детям, которые в этом нуждаются.

Юной великолучанке придется пройти тридцать сеансов протонно-лучевой терапии. После этого медики еще раз обследуют Дарину и решат понадобиться ли ей химиотерапия или нет. Если понадобиться, то это еще полгода лечения.

КСТАТИ

Дарине 2 года и 8 месяцев. Совсем недавно медики поставили ей страшный диагноз - опухоль головного мозга. За такой тяжелый случай взялась только одна клиника в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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