2019-04-25T14:08:16+03:00
Общество

В деревне Адамово Усвятского района отремонтируют кровлю на здании дома-интерната для престарелых

Крыша сгорела во время пожара и учреждение сейчас пустует
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Дом-интернат в деревне Адамово Усвятского района получит финансирование на необходимый ремонт. Фото: Муслим Камалов.Дом-интернат в деревне Адамово Усвятского района получит финансирование на необходимый ремонт. Фото: Муслим Камалов.
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В деревне Адамово Усвятского района отремонтируют кровлю Церковищенского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в муниципалитет.

Сейчас здание пустует. Чуть раньше в интернате произошел пожар, сгорела как раз кровля. Само здание не пострадало, передает ПАИ. Всех подопечных на время пришлось перевезти в Великие Луки. Но все они, по словам директора учреждения, хотят вернуться обратно, потому что уже привыкли к месту, друг к другу, стали «семьей».

Средства на ремонт кровли выделят из резервного фонда президента России. Но эти деньги пойдут еще и на капитальный ремонт некоторых помещений и организацию скважины. Сейчас у дома-интерната есть только колодец, воды из него не хватает.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области предложил разместить в здании досуговый центр. Это позволит местным творческим коллективам продолжать свою деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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