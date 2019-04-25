Эксперт: Снижение визовой нагрузки благотворно повлияет на развитие бизнеса в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-25T14:39:37+03:00

Введение безвизового режима может стимулировать не только развитие туротрасли, но и малого бизнеса в Псковской области, убеждены эксперты. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Власти региона обратились в правительство с предложением ввести особые правила въезда иностранцев в регион

Изменить размер текста: A A

- Сфера туризма - одна из тех отраслей, которая создает мощный мультипликативный эффект и позволяет развивать смежные отрасли, - убеждена заместитель директора по специальным проектам АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Владислава Вишневская.

Предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении особых условий перемещения российской границы иностранными гражданами, едущими в регион, может дать именно такой результат.

- Увеличение въездного потока в регион, бесспорно, является локомотивом для развития малого и среднего бизнеса в регионе, - отметила Владислава Вишневская в интервью ПАИ.

Ведь туристы будут пользоваться псковскими кафе и ресторанами, останавливаться в гостиницах, посещать магазинчики и сувенирные лавки.

- Поэтому снижение визовой нагрузки благотворно повлияет на развитие этого сегмента рынка, - подчеркнула собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU