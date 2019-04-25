Эксперт: Снижение визовой нагрузки благотворно повлияет на развитие бизнеса в Псковской области
- Сфера туризма - одна из тех отраслей, которая создает мощный мультипликативный эффект и позволяет развивать смежные отрасли, - убеждена заместитель директора по специальным проектам АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Владислава Вишневская.
Предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении особых условий перемещения российской границы иностранными гражданами, едущими в регион, может дать именно такой результат.
- Увеличение въездного потока в регион, бесспорно, является локомотивом для развития малого и среднего бизнеса в регионе, - отметила Владислава Вишневская в интервью ПАИ.
Ведь туристы будут пользоваться псковскими кафе и ресторанами, останавливаться в гостиницах, посещать магазинчики и сувенирные лавки.
- Поэтому снижение визовой нагрузки благотворно повлияет на развитие этого сегмента рынка, - подчеркнула собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU