На ремонт Усвятского Дома культуры дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-25T15:32:04+03:00

Здание Дома культуры простояло без ремонта чуть больше 30 лет, теперь на это выделены дополнительные средства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эта сумма включает в себя расходы на полное завершение ремонта и облагораживание прилегающей к ДК территории

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Для окончания ремонта Усвятского Дома культуры и прилегающей к нему территории дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт будет закончен до конца 2020 года.

Работы начались в прошлом году. Был проведен капитальный ремонт зрительного зала, заменены окна, двери а также вся электрика. В ближайшее время будет полностью отремонтирован второй этаж, а также приведен в надлежащий вид фасад здания. Также в главный зрительный зал купят кресла, занавес и световую аппаратуру. Отдельная статья расходов – облагораживание прилегающей территории.

Ремонт Дома культуры приурочен к празднованию тысячелетия первого упоминания Усвят в летописях, которое состоится в 2021 году. Здание расположено в самом центре поселка. Его построили в 1987 году, и с тех пор оно не ремонтировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU