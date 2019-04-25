На ремонт Усвятского Дома культуры дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей
Для окончания ремонта Усвятского Дома культуры и прилегающей к нему территории дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт будет закончен до конца 2020 года.
Работы начались в прошлом году. Был проведен капитальный ремонт зрительного зала, заменены окна, двери а также вся электрика. В ближайшее время будет полностью отремонтирован второй этаж, а также приведен в надлежащий вид фасад здания. Также в главный зрительный зал купят кресла, занавес и световую аппаратуру. Отдельная статья расходов – облагораживание прилегающей территории.
Ремонт Дома культуры приурочен к празднованию тысячелетия первого упоминания Усвят в летописях, которое состоится в 2021 году. Здание расположено в самом центре поселка. Его построили в 1987 году, и с тех пор оно не ремонтировалось.
ИСТОЧНИК KP.RU