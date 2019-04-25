2019-04-25T15:32:04+03:00
Общество

На ремонт Усвятского Дома культуры дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей

Эта сумма включает в себя расходы на полное завершение ремонта и облагораживание прилегающей к ДК территории
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Здание Дома культуры простояло без ремонта чуть больше 30 лет, теперь на это выделены дополнительные средства.Здание Дома культуры простояло без ремонта чуть больше 30 лет, теперь на это выделены дополнительные средства.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Для окончания ремонта Усвятского Дома культуры и прилегающей к нему территории дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт будет закончен до конца 2020 года.

Работы начались в прошлом году. Был проведен капитальный ремонт зрительного зала, заменены окна, двери а также вся электрика. В ближайшее время будет полностью отремонтирован второй этаж, а также приведен в надлежащий вид фасад здания. Также в главный зрительный зал купят кресла, занавес и световую аппаратуру. Отдельная статья расходов – облагораживание прилегающей территории.

Ремонт Дома культуры приурочен к празднованию тысячелетия первого упоминания Усвят в летописях, которое состоится в 2021 году. Здание расположено в самом центре поселка. Его построили в 1987 году, и с тех пор оно не ремонтировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На входе в Псковский гуманитарный лицей установили новейшую систему безопасности
Остались считанные часы для подачи заявки на псковский фотоконкурс «Алые паруса - 2019»
Эксперт: Снижение визовой нагрузки благотворно повлияет на развитие бизнеса в Псковской области
В деревне Адамово Усвятского района отремонтируют кровлю на здании дома-интерната для престарелых
«Волонтеры Победы» просят во время движения «Бессмертных полков» в Псковской области не пользоваться флагами
На лечение для маленькой Дарины псковичи в короткие сроки собрали больше двух миллионов рублей
Эксперт: Отменив визы для туристов, Псковская область станет привлекательнее для иностранцев
Призы за «командный стиль» получат участники фестиваля «Маленький чемпион-2019»
В Порховском районе пожарные спасли от гибели 100 телят
Депутаты Псковского областного Собрания получат новые нагрудные значки
Псковичи помогают собрать деньги на лечение двухлетней великолучанки Дарины Даниленко
Доцент ПсковГУ Александр Румянцев о поездке в Омск: Нам показали действительно современное производство полипропилена
В Пскове участники акции «Чистые Игры» собрали 410 мешков мусора
«Экопром» вывез с кладбищ Пскова мусор в преддверии Пасхи
Псковские полицейские изъяли у мужчины «Маузер» времен Великой Отечественной войны с патронами
В Псковской области спасатели разминировали 7 взрывоопасных предметов
В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей за контрабанду сигарет
Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы
В Псковском районе во время пожара в жилом доме погиб человек