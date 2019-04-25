2019-04-25T16:48:27+03:00
Общество

Остались считанные часы для подачи заявки на псковский фотоконкурс «Алые паруса - 2019»

Фото победителя будет красоваться на обложке областного выпускного альбома
Виталий Суриков
Поделиться:
Псковских выпускников приглашают поучаствовать в фотоконкурсе "Алые паруса - 2019".Псковских выпускников приглашают поучаствовать в фотоконкурсе "Алые паруса - 2019".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Остались считанные часы для подачи заявки на псковский фотоконкурс «Алые паруса - 2019». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», фотографию в конкурсный альбом еще можно загрузить в течение 25 апреля, а 26 апреля начнется голосование на сайте газеты «Псковская правда».

К участию приглашаются выпускники всей Псковской области. Фото победителя попадет на обложку регионального выпускного альбома, в котором разместятся фотографии всех выпускных классов. Окончательные результаты конкурса станут известны 14 мая. Ровно в полдень счетчики голосования будут остановлены.

КОНКРЕТНО

Любой класс из Псковской области, а также родители могут выразить свою благодарность на страницах альманаха «Алые паруса - 2019». Для этого необходимо обратиться в редакцию газеты «Псковская правда».

КСТАТИ

Анастасия Карпова из Струго-Красненского района стала победительницей в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На входе в Псковский гуманитарный лицей установили новейшую систему безопасности
На ремонт Усвятского Дома культуры дополнительно выделят 11,5 миллионов рублей
Эксперт: Снижение визовой нагрузки благотворно повлияет на развитие бизнеса в Псковской области
В деревне Адамово Усвятского района отремонтируют кровлю на здании дома-интерната для престарелых
«Волонтеры Победы» просят во время движения «Бессмертных полков» в Псковской области не пользоваться флагами
На лечение для маленькой Дарины псковичи в короткие сроки собрали больше двух миллионов рублей
Эксперт: Отменив визы для туристов, Псковская область станет привлекательнее для иностранцев
Призы за «командный стиль» получат участники фестиваля «Маленький чемпион-2019»
В Порховском районе пожарные спасли от гибели 100 телят
Депутаты Псковского областного Собрания получат новые нагрудные значки
Псковичи помогают собрать деньги на лечение двухлетней великолучанки Дарины Даниленко
Доцент ПсковГУ Александр Румянцев о поездке в Омск: Нам показали действительно современное производство полипропилена
В Пскове участники акции «Чистые Игры» собрали 410 мешков мусора
«Экопром» вывез с кладбищ Пскова мусор в преддверии Пасхи
Псковские полицейские изъяли у мужчины «Маузер» времен Великой Отечественной войны с патронами
В Псковской области спасатели разминировали 7 взрывоопасных предметов
В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей за контрабанду сигарет
Иностранные туристы смогут приезжать в Псковскую область на три дня без визы
В Псковском районе во время пожара в жилом доме погиб человек