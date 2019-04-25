СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-25T16:48:27+03:00

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Остались считанные часы для подачи заявки на псковский фотоконкурс «Алые паруса - 2019». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», фотографию в конкурсный альбом еще можно загрузить в течение 25 апреля, а 26 апреля начнется голосование на сайте газеты «Псковская правда».

К участию приглашаются выпускники всей Псковской области. Фото победителя попадет на обложку регионального выпускного альбома, в котором разместятся фотографии всех выпускных классов. Окончательные результаты конкурса станут известны 14 мая. Ровно в полдень счетчики голосования будут остановлены.

КОНКРЕТНО

Любой класс из Псковской области, а также родители могут выразить свою благодарность на страницах альманаха «Алые паруса - 2019». Для этого необходимо обратиться в редакцию газеты «Псковская правда».

КСТАТИ

Анастасия Карпова из Струго-Красненского района стала победительницей в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU