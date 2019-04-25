На входе в Псковский гуманитарный лицей установили новейшую систему безопасности

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-25T16:52:11+03:00

Она позволит не только исключить доступ посторонних и контролировать посещаемость, но также будет оповещать родителей о местонахождении ребенка

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В Псковском гуманитарном лицее прошло открытие новейшей системы доступа. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, система совмещает в себе сразу несколько полезных функций.

Самое главное – доступ посторонних на территорию учебного учреждения с такой системой абсолютно исключен, поскольку для входа ребенок или работник лицея отныне должен будет приложить к турникету индивидуальную карточку-пропуск. Это также поможет тщательнее контролировать посещаемость занятий. Кроме того, каждый раз, когда ребенок будет входить или выходить из лицея, на телефоны родителей будут приходить соответствующие смс-уведомления.

Также с помощью карточки-пропуска ученики получат возможность расплачиваться за обед в школьной столовой. Родители смогут пополнять баланс данной карты со своего банковского счета, в том числе в режиме онлайн. То есть, детям теперь абсолютно не за чем носить с собой наличные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU