СЕГОДНЯ 19:45 2019-04-25T19:45:14+03:00

Соцопросы показывают, что псковичи не против безвиза для иностранцев. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Псковичи поддерживают предложение о введении 72-часового безвизового режима для иностранцев. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», редакция газеты «Псковская правда» провела опрос читателей в социальных сетях.

Около 58 процентов респондентов выбрали положительные варианты ответов. Например, 31 процент псковичей считают, что это безусловное благо. Регион сможет заработать денег и показать свои красоты. Еще 28 процентов ответивших заметили, что таким образом Псковская область сможет укрепить дружеские связи с приграничными странами, а также завести новые партнерские связи.

36 процентов псковичей заметили, что сначала безвизовый режим нужно вводить обоюдно, чтобы псковичи также могли выезжать в соседние страны.

КСТАТИ

Предложение о введении безвизового режима с приграничными странами обсуждало Псковское областное собрание депутатов. А вопрос о предоставлении безвиза иностранцам появился совсем недавно, когда Михаил Ведерников подал соответствующее предложение в правительство России.

ИСТОЧНИК KP.RU