Краеведческий музей Середкинской средней школы стал лауреатом всероссийского конкурса
Краеведческий музей Середкинской средней школы получил диплом лауреата всероссийского конкурса. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», соревнования между учреждениями проходило в рамках проекта «Историческая память».
Для вручения награды в Середку прибыл депутат Госдумы Александр Козловский. Он встретился с руководством учебного учреждения и вручил диплом лично директору школы Светлане Удальцовой. Чиновник также поблагодарил коллектив не только за организацию экспозиции, но и за активное патриотическое воспитание молодежи.
- Музеи играют большую роль в том, - подметил Александр Козловский, - чтобы молодое поколение знакомилось с историей своего края, своей страны и знало о подвиге своих соотечественников во время Великой Отечественной войны.
КОНКРЕТНО
Всего в конкурсе участвовали больше двух тысяч краеведческих музеев из шестидесяти регионов России. Эксперты назвали 21 победителя и 44 лауреата.
ИСТОЧНИК KP.RU