Краеведческий музей Середкинской средней школы стал лауреатом всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 22:20 2019-04-25T22:20:08+03:00

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Краеведческий музей Середкинской средней школы получил диплом лауреата всероссийского конкурса. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», соревнования между учреждениями проходило в рамках проекта «Историческая память».

Для вручения награды в Середку прибыл депутат Госдумы Александр Козловский. Он встретился с руководством учебного учреждения и вручил диплом лично директору школы Светлане Удальцовой. Чиновник также поблагодарил коллектив не только за организацию экспозиции, но и за активное патриотическое воспитание молодежи.

- Музеи играют большую роль в том, - подметил Александр Козловский, - чтобы молодое поколение знакомилось с историей своего края, своей страны и знало о подвиге своих соотечественников во время Великой Отечественной войны.

КОНКРЕТНО

Всего в конкурсе участвовали больше двух тысяч краеведческих музеев из шестидесяти регионов России. Эксперты назвали 21 победителя и 44 лауреата.

ИСТОЧНИК KP.RU