2019-04-25T23:01:23+03:00
Общество

В Усвятском районе отреставрируют усадьбу Родзянко

Общая сумма работ – 25 миллионов рублей
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Усадьба Родзянко - уникальная усадьба в Псковской области.Усадьба Родзянко - уникальная усадьба в Псковской области.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Усвятском районе отреставрируют здание 19-ого века – усадьбу Родзянко. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, общая сумма работ составляет 25 миллионов рублей.

Вопрос капитального ремонта усадьбы поднялся во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в муниципалитет. Он осмотрел памятник вместе с руководителем комитета по охране памятников Натальей Тихомировой и комитета по туризму Ольгой Качновой. Раньше в здании располагался музей, но в 2017 году учреждению пришлось выехать.

На противоаварийные работы требуется около 1,5 миллионов рублей. В это входит ремонт кровли, перекрытий, пола, фасада и системы отопления. После восстановительных работ усадьба может стать одним из популярных туристических мест

КОНКРЕТНО

Дом Родзянко – памятник архитектуры конца 19-ого века. На этом месте раньше стоял деревянный дом. Подобное здание уникальное и единственное в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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