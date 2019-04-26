СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-26T09:39:55+03:00

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Псковский спасатели за сутки 35 раз выезжали на тушение палов травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, огонь распространился на 30 гектаров земель.

- Всего за время введения пожароопасного периода в регионе произошло 1170 палов травы, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Общая площадь возгораний составила 915,7 гектаров.

Также спасатели 25 апреля боролись с лесными пожарами. Зафиксировано было 14 возгораний, из которых 6 бушевали уже вторые сутки. Общая площадь лесных пожаров составила 69 гектаров. С двумя возгораниями пожарные борются до сих пор. Всего за 2019 год огонь уничтожил уже 218 гектаров лесов.

- Ежедневно картина с лесными пожарами разная, - заметил Юрий Черепицкий. - Но больше всего от лесных пожаров страдают южные и северные районы Псковской области.

КОНКРЕТНО

В Псковской области в апреле установилась теплая погода с минимальным количеством осадков. спасатели призывают жителей региона не поджигать сухую траву, а также не пользоваться огнем в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU